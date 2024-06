Mogelijk drie zevenkampers naar de Spelen: 'Meerkamp is het beste voor de jeugd'

Vetter haalt een voorbeeld aan van een Belgisch olympisch kampioen hoogspringen, Tia Hellebaut. "Zij begon ook als meerkamper, want net als in Nederland beginnen kinderen daar met de meerkamp. Met die coach hebben we veel samen gedaan, zoals trainingsstages. En ik heb haar ook vaak hier op Papendal gehad. Met België hebben we een mooie samenwerking."

Wel ziet Vetter dat in andere landen de meerkamp vaak meer gewaardeerd wordt dan in Nederland. "Het zit in onze natuur om te denken: gewoon is goed genoeg. Als iemand het goed doet, is het wat betreft sponsoring nog altijd wat karig. Het is bijna jammer dat we niet in Engeland zitten, of in Zwitserland. Want dan zouden die meiden met wat ze nu presteren behoorlijk veel geld verdienen."

Maar aan waardering van mede-atleten en fans is in elk geval geen gebrek, volgens Vetter. "Er werd een keer tegen Usain Bolt gezegd: jij bent de koning van dit toernooi. Toen zei hij: nee, dat is de winnaar van de meerkamp."