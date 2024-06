In pandemie gekochte hond of kat vaker naar asiel: geen tijd of geld meer

Het aantal verwaarloosde honden en katten dat in beslag is genomen is vorig jaar flink gestegen, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). Bij honden was de toename zo'n 15 procent, bij katten 22 procent.

Volgens de inspectie is de coronapandemie een van de belangrijkste verklaringen voor het toegenomen aantal huisdieren dat in het asiel belandt. "Mensen hebben impulsief een dier aangeschaft voor het gezelschap, maar niet nagedacht over de zorg en de kosten na de crisis", stelt de inspectie.

Direct na de pandemie werden konijnen en cavia's al massaal gedumpt. Het aantal meldingen over knaagdieren bij de inspectie is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In 2023 gingen juist honden en katten vaker het huis uit.

Malafide fokkers

De toename van honden en katten komt ook door malafide fokkers die in coronatijd massaal verkochten, maar nu blijven zitten met hun jonkies omdat de vraag er niet meer is. Ze kunnen er niet meer voor zorgen en laten ze vervolgens, soms in zeer slechte omstandigheden, aan hun lot over.

Bij een fokker werden vorig jaar 200 dieren in bewaring genomen door de inspectie. Maar ook particulieren zijn door de inspectie op de vingers getikt. Zo werden in Utrecht afgelopen jaar vijftien verwaarloosde honden gevonden in een huis. Een deel zat in oude verroeste kooien. De rest liep los, maar had luiers om omdat ze zelden werden uitgelaten.

'Dierenarts onneembare drempel'

De baasjes hebben geen tijd meer voor hun dieren, of ze hebben zich verkeken op de kosten. Een consult bij de dierenarts begint bij enkele tientjes. Bij verder onderzoek en medicatie loopt de rekening al gauw op tot enkele honderden euro's. Specialistische zorg voor een kat of hond kan duizenden euro's kosten.

"Met name voor eigenaars met de laagste inkomens is een bezoek aan de dierenarts een onneembare financiële drempel", zegt Marc Jacobs van de inspectie. Mede door de inflatie is het houden van een huisdier duurder geworden, en de prijsstijgingen zijn ook voelbaar voor de dierenarts die de hogere kosten moet doorrekenen. In plaats van een dure behandeling kiezen de baasjes voor de goedkope of enig mogelijke optie: het dier naar de opvang brengen.

360 duiven in huis

In het rapport van de inspectie is verder een verdubbeling van het aantal in bewaring genomen vogels te zien. Dat komt met name door één man die in zijn huis in Ridderkerk 360 duiven hield. "De begane grond was door de dikke lagen poep van tientallen losvliegende duiven en de indringende ammoniaklucht nog amper bewoonbaar. " De duiven zijn in beslag genomen, onder luid protest van de eigenaar, die de maatregel overdreven vond.