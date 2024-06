Geest Frimpong is uit de fles, nu die van Simons en Koopmeiners nog

Even terug naar 22 maart. De ene 4-0 is de andere niet. Frimpong kreeg na zijn korte (goede) invalbeurt tegen Frankrijk in oktober tegen Schotland voor het eerst een kans in de basis bij Oranje. Hij had als valse rechtsbuiten een belangrijke rol in een wat ingewikkelde tactiek van Koeman.

Het kwam er die avond niet uit in de Johan Cruijff Arena. De flair van de Frimpong van Leverkusen was nergens te bekennen. Hij leed veel balverlies, oogde onzeker, ging zonder overtuiging acties aan, werd nauwelijks op zijn snelheid benut en hij vertrouwde daar zelf ook amper op.

In de 62ste minuut werd Frimpong vervangen. Weg EK-kansen Frimpong? De volgende interland tegen Duitsland bleef hij aan de kant. Koeman keerde terug naar een systeem met echte wingbacks en Frimpong moest zijn plaats afstaan aan Denzel Dumfries.

In Duitsland zette Frimpong zich over zijn Oranje-teleurstelling heen, maakte hij een belangrijke goal in de kwartfinales van de Europa League tegen West Ham United, scoorde ook in de halve finales van de DFB-Pokal tegen Fortuna Düsseldorf en pakte met Leverkusen de Duitse dubbel.

Nieuwe kans

Daarmee stelde hij zijn plek in de EK-selectie veilig en bovendien bleek Koeman bereid hem een nieuwe kans te gunnen, gisteravond tegen Canada. Die kans greep Frimpong met beide handen aan. Tegen het einde van de eerste helft kwam Frimpong al op stoom en na rust kwam hij helemaal los.

Eerst bediende Frimpong Memphis Depay met een geweldige voorzet bij de 1-0. Daarna troefde hij op snelheid en slimheid niemand minder dan de Canadese aanvoerder en Bayern München-ster Alphonso Davies af en schoot hij met links prachtig binnen.

Kijk hieronder naar de assist en de goal van Jeremie Frimpong tegen Canada: