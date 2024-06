Duitsland controleert extra aan de grens in verband met EK voetbal

De Duitse politie gaat vanaf vandaag extra controleren aan de grens in verband met het aankomende EK voetbal dat in Duitsland wordt gehouden. Ook aan de grens met Nederland wordt er extra gecontroleerd.

"Onze focus varieert van de dreiging van islamitisch terrorisme tot hooliganisme en cyberaanvallen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Faeser. Ze benadrukt dat er geen concrete aanwijzingen zijn van mogelijke aanvallen.

De Duitse politie gaat extra controleren aan de grenzen met Denemarken, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg. Alle vijf landen zijn lid van de Schengenzone. Normaal gesproken zijn er geen grenscontroles tussen die landen en alleen heel af en toe willekeurige controles.

Ook het vliegverkeer en de havens kunnen extra gecontroleerd worden. Faeser roept iedereen die naar Duitsland afreist tijdens het EK op de juiste (reis)documenten mee te nemen.

Assistentie buitenlandse agenten

De extra tijdelijke controles duren tot 19 juli, vijf dagen na de EK-finale. Het toernooi begint over precies een week met de openingswedstrijd Duitsland-Schotland in München. Tijdens het EK wordt de Duitse politie ondersteund door ongeveer 580 buitenlandse politieagenten. Zij zullen patrouilleren in de speelsteden.