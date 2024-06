Amerikaanse veteraan (102) overlijdt onderweg naar D-Day-herdenking

Een Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is overleden, terwijl hij onderweg was naar de D-Day-herdenking in Normandië. Robert "Al" Persichitti werd tijdens een tussenstop in Duitsland onwel. Hij was 102 jaar.

In Frankrijk wordt deze week herdacht dat de geallieerden tachtig jaar geleden aan land gingen in Normandië, wat uiteindelijk leidde tot de bevrijding van West-Europa van Nazi-Duitsland.

Persichitti werkte bij de Amerikaanse marine en was niet direct betrokken bij D-Day, maar had wel een rol in de Tweede Wereldoorlog. Hij zat op een Amerikaans schip om de radiocommunicatie te verzorgen, tijdens de invasie van Okinawa en Iwo Jima in Japan. Daar was hij getuige van het hijsen van de Amerikaanse vlag op de Suribachi-vulkaan in 1945.