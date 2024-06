Oranje trappelt na oefenzege: 'Dit is maar het begin, kan niet wachten op EK'

Oranje kwam in De Kuip wat moeizaam op gang, maar won het oefenduel met Canada richting het EK uiteindelijk relatief eenvoudig met 4-0. Doelpuntenmakers waren Memphis Depay, Jeremie Frimpong, Wout Weghorst en Virgil van Dijk.

"Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen", vertelde uitblinker Frimpong na afloop. Hij scoorde niet alleen, maar gaf ook de assist bij de openingstreffer van Depay.

Aanvaller of verdediger?

De 23-jarige geboren Amsterdammer speelde tegen Canada rechts in de aanval, hoewel hij van oorsprong een wingback is en dus meestal van achteruit opstoomt. In de aanval liet hij een goede indruk achter. "Ik speel waar de coach wil dat ik ga spelen. Ik weet dat ik een snelle speler ben en dat ik kansen kan creëren", vervolgde Frimpong.

Het interview deed Frimpong in het Engels, de in Engeland opgegroeide vleugelspeler is het Nederlands nog niet machtig. "Dit is nog maar het begin. Ik kan niet wachten op het EK."