Wint Verstappen, Leclerc of Norris in Canada? 'Geen van ons kan het voorspellen'

Zijn race was saai, het weekeinde emotieloos. Max Verstappen houdt weinig warme gevoelens over aan de Grand Prix van Monaco, waarin hij eind mei genoegen moest nemen met de zesde plaats.

Op circuits waar Verstappen veel rood/witte kerbstones (de hobbelige randen van de baan) moet meepakken, komt zijn auto niet zo lekker uit de verf. Het gestuiter ligt de RB20 niet.

Het Circuit Gilles Villeneuve van de Grand Prix van Canada (zondag 20.00 uur) kent net als het stratencircuit in Monaco gedeeltes met langzame bochten, waar de auto grote stukken van de kerbstones meepakt. Weliswaar is het niet zo heftig als aan de Middellandse Zee, maar ook in Montreal verwacht Verstappen geen dominantie van zijn team.

'Dit is niet ons sterkste circuit'

Verstappen: "Veel over de kerbs rijden is niet ons favoriete ding, dat weten we. Het is een probleem sinds dag één van deze generatie auto's. We werken eraan en willen het verbeteren, maar dat gaat niet van de ene op de andere week."

Ook zijn teamgenoot Sergio Pérez klinkt niet al te optimistisch richting het raceweekeinde in Canada. "Ik denk dat het niet zo extreem wordt als in Monaco, maar op verschillende punten hebben we hier te maken met dezelfde uitdagingen. Het zal niet ons sterkste circuit zijn."