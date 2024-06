Koeman ziet Oranje zijn plicht doen: 'Elftal zit grotendeels in mijn hoofd'

Wie daarbij in positieve zin opviel, was Frimpong. De 23-jarige vleugelspeler was goed voor een assist en schreef het tweede doelpunt van de avond op zijn naam. Koeman was na afloop te spreken over de speler van Bayer Leverkusen, die op de rechterflank stond gepositioneerd.

"Hij heeft gespeeld zoals hij dat ook doet bij zijn club. Hij heeft een actie in zich, de snelheid", zei Koeman. Daarbij wees hij ook op de directe tegenstander van Frimpong tijdens het oefenduel: Alphonso Davies, de rappe vleugelverdediger van Bayern München.

"Als we de bal sneller diep hadden gespeeld, dan had het ook eerder gevaarlijk kunnen worden. Maar meer dan dit kan ik niet vragen van Jeremie. Hij heeft op trainingen ook weleens op de linkerkant gespeeld, maar ik denk dat rechts zijn beste positie is. We hebben meerdere opties op die positie."

'Depay ziet er prima uit'

Ook Depay viel Koeman in positieve zin op. Vooraf was het nog de vraag hoe fit de 30-jarige spits zou zijn. Hij speelde uiteindelijk ruim een uur. "Ik hoop dat hij tegen IJsland negentig minuten kan spelen. Vooralsnog ziet het er prima uit."