Groot deel kiezers coalitiepartijen bleef thuis bij Europese verkiezingen

Een groot deel van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar nog stemde op PVV, VVD, BBB of NSC is niet gaan stemmen voor het Europees Parlement. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de NOS.

Vooral de NSC-kiezers bleven massaal thuis: ruim de helft, 59 procent, ging niet naar het stembureau. Bij de PVV is dat beeld niet anders. 56 procent van de mensen die vorig jaar november stemde op de partij van Geert Wilders bleef thuis.

Ook de VVD en BBB hebben veel niet-stemmers in hun achterban. Respectievelijk hebben 47 en 44 procent hun stemrecht voor het Europees Parlement niet gebruikt.