Verkleed suppen en trick-or-treaten op gps: zo wordt Halloween tóch gevierd

Net als zo ongeveer alles, is Halloween dit jaar ook anders dan anders. De uit Amerika overgewaaide griezeldag staat normaal gesproken garant voor tal van verkleedfeesten en evenementen. Organisatoren die dat nu in afgeslankte vorm probeerden op te zetten, werden veelal door veiligheidsregio's op hun vingers getikt vanwege het geldende coronaverbod op evenementen. Zo besloten pretparken Walibi en Toverland hun traditionele griezelnachten stil te leggen na kritiek op de drukte die daarmee gepaard zou gaan. En hoewel met een klein groepje langs de deuren gaan volgens het RIVM mag, raden meerdere veiligheidsregio's aan het evenement over te slaan:

Toch wordt Halloween op meerdere plekken in gezelschap gevierd. Op het Juvenaat Gymnasium in Bergen op Zoom organiseerde Tomas Brouwers gisteravond een spooktocht voor zijn schoolgenoten. In totaal trokken meer dan 200 leerlingen langs lokalen met daarin acteurs die enge scènes speelden. Ieder groepje van 15 leerlingen had een eigen tijdslot en liep met mondkapjes op een eenrichtingsroute. Sprake van een evenement is er in dit geval niet, zegt Tomas. "Het is een speciaal schoolproject dat ik moet afronden in mijn examenjaar, onderdeel van mijn lesprogramma." Vooraf besprak hij zijn plan wel met de schoolleiding. "Normaal zit je een uur met dertig leerlingen in een lokaal, nu tien minuten met de helft. En als je gilt, wat in een klas sowieso al wel gebeurt, gil je in je mondkapje."

Tomas wilde vooral ook iets organiseren voor zijn medeleerlingen. "Het is voor ons jongeren steeds lastiger op een verantwoorde manier iets te doen met alle sluitingen. School is echt de ontmoetingsplek en zo kunnen we in de avond ook bijeenkomen." De spooktocht die Maggie van Leeuwen en José Polderman in hun woonplaats Zeewolde hadden opgezet mocht op last van de gemeente niet doorgaan. "We hadden een soort drive-through bedacht", vertelt Van Leeuwen. "Mensen zouden in hun auto door het bos rijden en onderweg verklede acteurs in enge scènes tegenkomen." Daarmee dacht het tweetal, dat een activiteitenbureau runt, een coronabestendige oplossing te hebben voor hun jaarlijkse traditie. Tot de gemeente hen wees op het evenementenverbod. Pompoenen Omdat ze grote Halloweenfans zijn wilden ze toch nog iets organiseren voor hun dorp. Daarbij moesten ze denken aan de berenjacht die in het begin van de corona-uitbraak werd opgezet. Huishoudens konden op een online kaart markeren dat ze een knuffelbeer achter hun raam hadden staan, zodat kinderen daar in de buitenlucht naar konden speuren. "Dat leent zich natuurlijk ook goed voor Halloween, maar dan met pompoenen", zegt Polderman. "Dus legden we contact met de houder van de Facebookpagina." Niet iedereen zit er in coronatijd op te wachten dat er mensen aan de deur komen, beseffen de dames. "Daarom is dit zo'n goede oplossing. Mensen melden zichzelf aan dus je weet dat je welkom bent om te trick-or-treaten."

Ze denken ook dat dat veilig kan. "Je moet geen grabbelton met snoep gebruiken, maar bijvoorbeeld zakjes aan je huis tapen die kinderen zelf pakken kan wel. En het mooie is: voor Sint Maarten en Sinterklaas kun je de kaart ook weer gebruiken." Wandelen door de buurt kan natuurlijk, maar Margriet Koeman wandelt liever op het water. Ze organiseert suptochten in Loosdrecht en hoopt vanavond op een Halloweenvariant. Iedereen gaat dan verkleed zijn plank op en versiert zijn board met lichtjes. "Het is volle maan, dus dat zit alvast mee. Het is alleen afwachten of dat ook voor de wind geldt."

Een deelnemer aan de suptocht van vorig jaar - NOS

Haar plannen waren eigenlijk grootser, met schrikmomenten en een spookschip dat voorbij zou varen. "Maar dan zou het een evenement zijn. Nu starten om de tien minuten groepjes van vier en moet iedereen na afloop meteen weg." Wat overblijft is de verkiezing van het beste kostuum. "En dat is ook best spectaculair. Sommige mensen gaan helemaal los, prachtig om te zien." Omdenken is iets wat ze inmiddels ook kunnen bij discotheek Lucky in Rijssen. Toen het uitgaanscentrum bijna acht maanden geleden dicht moest, besloot het team in de feestzaal een restaurant te beginnen. Maar na een paar maanden werden ook eetgelegenheden weer aan banden gelegd. Omdat afhalen nog mag, zijn ze nu een drive-through begonnen, dit weekend volledig in Halloweenthema. "Je rijdt met je auto een doolhof in, en bij iedere afslag kan er ineens een acteur staan die je de stuipen op het lijf jaagt", vertelt medewerker Jochem Schulte. Je eten bestel je vooraf en krijg je zodra je het doolhof door bent.

De ingang van het doolhof - Luke's Gastrobar