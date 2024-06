Oranje begint EK-zomer met 4-0 oefenzege en Frimpong als lichtpunt

Het Nederlands elftal heeft in de voorlaatste oefenwedstrijd voor het EK een ruime zege op Canada geboekt: 4-0. Het was tachtig jaar na D-Day een wedstrijd in De Kuip waarin bondscoach Ronald Koeman het een en ander probeerde en waar hij ongetwijfeld een stuk wijzer van is geworden.

Zo was Jeremie Frimpong als rechtsbuiten een van de uitblinkers bij Oranje, met een goal en een assist. Dat kwam de smaakmaker van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen goed uit. Bij zijn vorige interland tegen Schotland kwam hij juist niet uit de verf.

Nog geen EK-team, wel paar dingen duidelijk

De basis in de voorlaatste wedstrijd voor het EK was zeker niet de beoogde opstelling voor de eerste EK-wedstrijd volgende week zondag tegen Polen. Dat was vooraf al duidelijk, mede door de afwezigheid van Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners.

Micky van de Ven kreeg bij zijn eerste basisplaats een kans als linksback en Brian Brobbey stond bij zijn eerste basisoptreden in de spits. Op het middenveld was een plaats ingeruimd voor Ryan Gravenberch, op de plek van De Jong.

Koeman liet verder aanvoerder Virgil van Dijk buiten de basis en dat gold ook voor Nathan Aké, die - zoals de bondscoach vooraf onthulde - op het EK de tweede aanvoerder van Oranje is. De Jong is de nummer drie. Vandaag droeg Daley Blind de band.

Bekijk in de videocarrousel hieronder de interviews na de wedstrijd.