Definitieve exitpoll: grote winst PVV, nek aan nek met GroenLinks-PvdA

De opkomst wordt geschat op ongeveer 47 procent, dat is hoger dan vijf jaar geleden. Toen kwam 41 procent van de kiesgerechtigden opdagen. Dit was hoogste percentage sinds 1989. In 1999 was de opkomst het laagst, met slechts 30 procent. De hoogste opkomst ooit voor de Europese verkiezingen was 58 procent in 1979.

Nederland is het eerste EU-land dat naar de stembus is gegaan. Inwoners van andere landen mogen de komende dagen stemmen. Hierom weten we pas zondag hoe de zetelverdeling in het Europees Parlement eruit komt te zien. De uitslag wordt die avond om 23.00 uur verwacht, als de laatste stemlokalen in Italië sluiten.

Bekijk in de onderstaande interactieve tool meer statistieken uit het onderzoek van Ipsos I&O: