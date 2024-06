Alpe d'HuZes haalt ruim 18 miljoen euro op, miljoen meer dan vorig jaar

De zeventiende editie van Alpe d'HuZes heeft meer dan 18 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Duizenden fietsers en wandelaars begonnen vanmorgen om 04.30 uur de beklimming van de berg in Zuidoost-Frankrijk.

"Onvoorstelbaar", zegt voorzitter Erik Jutstra. "Wat kunnen we samen ongelooflijk trots zijn op deze opbrengst. We hoopten het, we hebben ervan gedroomd en het is zo."

De eindstand dit jaar is 18.017.606 euro. Dit bedrag is ongeveer een miljoen euro hoger dan vorig jaar. Ook KWF-voorzitter Carla van Gils noemt het bedrag ongelooflijk. "Dank voor alle donaties. Dit is de enige manier om verder te komen. Dit is wat we nodig hebben", zei ze.

'Leuk en zwaar'

Alpe d'HuZes bestaat sinds 2006. Sindsdien is al 230 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Op de eerste donderdag van juni beklimmen 5000 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen. Dat kan fietsend, hardlopend of wandelend.

De weg naar de top is 14,5 kilometer lang en telt 21 bochten. Het hoogteverschil tussen de start en de finish is 1100 meter. De tocht werd vanmiddag even onderbroken: door de regen was het te gevaarlijk om af te dalen. Na iets meer dan een uur hield het op met regenen en konden deelnemers weer naar beneden.

Een van de wandelaars was de 7-jarige Evi uit Nuenen. Zij was dit jaar de jongste deelnemer, schrijft Omroep Brabant. Ze beklom de berg voor haar overleden opa, samen met haar vader. Eigenlijk wilde ze twee jaar geleden al meedoen, maar pas dit jaar bereikte ze pas de minimale leeftijd om mee te mogen doen. "Het was leuk en zwaar", zei ze bij de finish.

Niek-Jan Berends uit Zuidlaren deed ook mee, samen met een groep vrienden en familie. Niek-Jan verloor zijn eerste vrouw Marije in 2018 aan een hersentumor. Hij was van plan meermaals de berg op te gaan, zei hij vorige week bij RTV Drenthe. "Het zal zwaar worden. Vind ik maar eens de tijd om te fietsen met een gezin en werk."

Alpe d'HuZus

Gisteren was Alpe d'HuZus, een evenement dat wordt georganiseerd voor vrijwilligers of supporters die op de dag van Alpe d'HuZes niet kunnen meedoen. Zo kunnen ook zij ervaren hoe het is om de berg te beklimmen.

Zoals de 72-jarige Peter Jansen uit Oosterbeek deed voor zijn vrouw die kanker heeft, schrijft Omroep Gelderland. Wielrennen kan hij niet meer, omdat hij halfzijdig verlamd is, maar op een duofiets kon hij vorige week toch samen met een vriend de berg op. "Het is zeker niet tegengevallen", zeiden de twee bij aankomst op de bergtop.