Frankrijk wil training 4500 Oekraïense militairen in Oekraïne faciliteren

Frankrijk wil de training van een Oekraïense brigade van 4500 man mogelijk maken. Dat heeft president Macron gezegd na de 80ste herdenking van D-day in Normandië. De brigade moet extra slagkracht bieden aan het front.

Sinds het hernieuwde offensief van de Russen en de daarbij geboekte terreinwinst wordt de roep om extra steun uit Kyiv groter. Macron zei ook bereid te zijn om Mirage-2000 gevechtsvliegtuigen te verkopen aan Oekraïne en hun piloten op te leiden.

Coalitie

Al een paar weken gaat het gerucht dat Frankrijk van plan is om militaire instructeurs naar Oekraïne te sturen. Macron liet doorschemeren dat hij daar welwillend tegenover staat. Tegen persbureau Reuters zei hij dat er op het moment geen Franse instructeurs in Oekraïne zijn.

Het trainen van meer Oekraïense militairen buiten alleen deze brigade is volgens Macron alleen mogelijk in samenwerking met westerse bondgenoten. Die gesprekken zijn nog gaande. Volgens hem is het opleiden van militairen geen escalatie van het conflict.

Het trainen op Oekraïense bodem zou efficiënter zijn. Nu worden ze nog opgeleid in landen als Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

In een reactie op de geruchten heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd dat hij vermoedt dat de Franse trainers al in Oekraïne zijn. "Wat de status ook is, het zijn legitieme doelen voor het Russische leger."