Waarom Nederland tot zondagavond moet wachten op de uitslag

Welke gemeente is als eerste klaar met tellen? Hoe kleurt de uitslagenkaart? Het zijn vragen die horen bij verkiezingsavonden, maar bij de Europese verkiezingen gaat het anders dan anders. Als om 21.00 uur de stembureaus sluiten, komt er alleen een exitpoll - op de uitslag moeten we nog drie dagen wachten.

Een exitpoll is een peiling van het stemgedrag op de verkiezingsdag. Die geeft over het algemeen een goede indicatie van de uitslag, maar is niet gebaseerd op daadwerkelijk getelde stemmen.

Een Europese wet bepaalt dat resultaten van de Europese verkiezingen pas naar buiten mogen worden gebracht "na sluiting van de stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen". En omdat deze verkiezingen verspreid zijn over vier dagen, moeten de Nederlanders nog even geduld hebben.