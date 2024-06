Grealish gepasseerd voor EK, Maguire haakt geblesseerd af bij Engeland

"Ondanks mijn inspanningen is het mij niet gelukt om op tijd fit te zijn", meldt Maguire op Instagram. "Misschien heb ik het te hard geprobeerd. Ik ben er kapot van en enorm ontdaan."

Voor Grealish is het missen van het EK een nieuwe teleurstelling. Bij City was de 28-jarige Grealish afgelopen seizoen al minder op dreef dan het seizoen ervoor. Hij kwam slechts twinitig keer in actie in de Premier League, waarvan tien keer als invaller.

Op het vorige EK was Grealish wel present en haalde hij met Engeland de finale, die na strafschoppen werd verloren van Italië. Engeland begint het komende EK op 16 juni tegen Servië. Denemarken en Slovenië zijn de andere tegenstanders in groep C.