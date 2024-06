Unicef: 'Kwart jonge kinderen wereldwijd kampt met ernstige voedselarmoede'

Een kwart van alle kinderen onder de vijf jaar wereldwijd kampt met ernstige voedselarmoede, blijkt uit een rapport van VN-organisatie Unicef. Ze hebben een dieet dat zo beperkt is dat het waarschijnlijk hun groei, hersenontwikkeling en overlevingskansen schaadt.

Veel van die kinderen wonen in gebieden die de VN aanwijst als 'hunger hotspots'. Het zijn onder meer Mali, Sudan, Haïti en Gaza. Van de 181 miljoen kinderen die in ernstige voedselarmoede leven, wonen er 64 miljoen in Zuid-Azië en 59 miljoen in Sub-Sahara.

Het is de eerste keer dat Unicef onderzoek doet naar voedselarmoede onder kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd. De jonge kinderen die het meest lijden onder voedselarmoede consumeren dagelijks voedsel uit hooguit twee voedselgroepen - vaak melk en zetmeelrijke producten als rijst, maïs of tarwe. In totaal zijn er acht voedselgroepen. Voor een gezonde groei hebben ze er vijf nodig. De andere voedselgroepen die het rapport hanteert zijn groente, fruit, eieren, vis, gevogelte en vlees.

'Onomkeerbare negatieve impact'

"Dit kan een onomkeerbare negatieve impact hebben op hun overleving, groei en hersenontwikkeling", zegt de directeur van Unicef, Catherine Russell. "Kinderen die slechts twee voedselgroepen per dag consumeren, hebben tot 50 procent meer kans op ernstige vormen van ondervoeding."

Het rapport noemt onvoldoende beschikbaarheid van goede voeding, armoede en verkeerde voedingsgewoonten als oorzaken voor ernstige voedselarmoede. "Ongelijkheid, conflicten en de klimaatcrisis duwen voedselprijzen en de kosten voor levensonderhoud naar recordhoogten."

'Goedkope, ongezonde voedingsmiddelen'

Het rapport noemt ook een andere trend die leidt tot ongezonde voedingspatronen onder jonge kinderen. "In veel landen worden goedkope, ongezonde voedingsmiddelen en dranken agressief op de markt gebracht en worden zo de nieuwe norm voor kinderen. Daardoor worden voedzamere en gezondere voedingsmiddelen uit hun dagelijkse voeding verdrongen", staat in het rapport.

Eerder dit jaar publiceerde Unicef een rapport met een positievere uitkomst: het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft, bleek nooit eerder zo laag te zijn geweest als in 2022. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is dat te danken aan verbeterde toegang tot gezondheidszorg, waaronder vaccinaties, geboortezorg, en behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking.