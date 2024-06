D-Day herdacht in Normandië: 'Strijd tegen dictatuur en voor vrijheid voortzetten'

Prinses Irene Brigade geëerd

Ook premier Rutte is in Normandië. Hij stond in Arromanches stil bij de landing van de Prinses Irene Brigade in juni 1944. Ook het laatste nog levende lid van de Prinses Irene Brigade was bij de herdenking in Arromanches aanwezig.

Dat Nederlandse legeronderdeel kwam op 8 augustus 1944 aan in Arromanches. De brigade vocht met de geallieerde troepen mee in Normandië, en later ook in België en Nederland.

Rutte zei dat de Amerikanen, Britten en Canadezen tijdens de invasie in 1944 het zware werk deden. "En toch, zoals elke militaire strateeg weet, hangt het succes van iedere grote operatie af van talloze kleinere operaties. Het hangt ervan af of alle raderen in de machine op precies het juiste moment draaien." Daarin speelden Nederlandse militairen volgens de premier ook een rol.

