Oekraïne wil schade verwoeste Kachovkadam verhalen op Rusland

Een groot deel van het zuiden van Oekraïne, inclusief de door Rusland geannexeerde Krim, is voor zijn elektriciteit en irrigatie- en drinkwater afhankelijk van de dam en de daarop gebouwde waterkrachtcentrale. Door de verwoesting werden tientallen dorpen langs de rivier getroffen, meer dan 15.000 mensen liepen gevaar.

'Schandalige daad'

De Oekraïense president Zelensky noemt het "een van de ernstigste misdaden" en zegt dat Rusland met "opzet en voorbedachten rade" te werk is gegaan. NAVO-topman Stoltenberg sprak destijds van een "schandalige daad".

Rusland wees na de verwoesting met de vinger naar Oekraïne. Het Russische staatspersbureau TASS claimde dat de dam was getroffen door raketten gelanceerd uit een Oekraïens wapensysteem.

Mede door de opstelling van Rusland in deze zaak is het nog maar de vraag of Ukrhydroenergo schadevergoeding zal krijgen. Toch denkt het bedrijf dat het "initiëren van een internationaal arbitrageproces de veelbelovendste manier is om de verliezen te compenseren".

"Vanaf het begin van de invasie stond de stuwdam onder volledige controle van het Russische leger", zegt topman Syrota. "Alle verantwoordelijkheid ligt dan ook bij het leger van de Russische Federatie." Het bedrijf zegt de Russische president, de regering en andere Russische overheidsorganen officieel op de hoogte te hebben gesteld van de zaak.