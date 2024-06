Swiatek naar vierde Roland Garros-finale na winst op Gauff

In de tweede set was het de 20-jarige Gauff die de eerste break pakte. Na een prachtige slagenwisseling zette ze de stand op 3-1. Lang duurde de voorsprong niet, want Swiatek brak direct terug en ook de volgende twee games waren een prooi voor de 23-jarige aanvoerster van de wereldranglijst.

De twee bestookten elkaar met harde slagen vanaf de baseline, waarbij Swiatek moeilijk te passeren bleek en Gauff te slordig was. De Poolse toonde ook haar aanvallende kwaliteiten, drong Gauff terug en kreeg op 5-3 haar eerste matchpoint. Gauff werkte die nog weg met een winner, maar in de volgende game was het wel raak.