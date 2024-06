Swiatek klopt Gauff en is Roland Garros-finaliste, net als verrassing Paolini

Iga Swiatek heeft voor de vierde keer in zes optredens de finale bereikt op Roland Garros. De Poolse nummer één van de wereld, drievoudig winnares in Parijs, wees de Amerikaanse Coco Gauff met 6-2, 6-4 terug.

In de finale treft ze de als twaalfde geplaatste Jasmine Paolini. De Italiaanse Paolini boekte in de andere halve finale met opvallend gemak een 6-3, 6-1 zege op de 17-jarige Russin Mirra Andrejeva.

Weinig hoopvolle cijfers

Hoopvol waren de cijfers bepaald niet voor Gauff, als het om onderlinge duels gaat: Swiatek won tien van de elf duels in twee sets, inclusief de twee duels in Parijs, waaronder de eindstrijd in 2022.

Gauffs enige zege was op het hardcourt van Cincinnati in augustus vorig jaar. En hoopvol was de start evenmin voor de 20-jarige Amerikaanse, winnares van de laatste US Open. Swiatek brak haar al in de openingsgame en serveerde de eerste set na een tweede break soepel uit.