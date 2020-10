Lamgeslagen PEC doet zichzelf de das om in Enschede • Ajax spaart Tadic

Het is niet te geloven. PEC is de betere ploeg, maar Twente scoort opnieuw. Het is wederom Thomas Lam die gruwelijk in de fout gaat, dit keer door een te zachte terugspeelbal. Danilo onderschept vervolgens de bal en scoort.

Tussenstand FC Twente-PEC Zwolle: 2-0