Europese zorgen over gebruik persoonsgegevens voor AI-training bij Meta

Een organisatie die opkomt voor de privacy van Europese burgers slaat alarm vanwege een plan van de Amerikaanse techgigant Meta. De organisatie None of Your Bussiness (NOYB) maakt zich grote zorgen over het voornemen van Meta om AI-modellen te trainen met de persoonlijke gegevens van gebruikers. Omdat Meta er op 26 juni mee wil beginnen, is er volgens NOYB haast bij.

In het nieuwe privacybeleid van het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram staat dat het persoonlijke posts, privéafbeeldingen en online trackingsgegevens wil gebruiken voor AI-technologieën, zo stelt belangenorganisatie NOYB.

In plaats van gebruikers om toestemming te vragen, beweert Meta volgens NOYB dat het een "legitiem belang" heeft dat zwaarder weegt dan het recht op privacy van Europese gebruikers. "Als hun gegevens eenmaal in het systeem staan, lijken gebruikers geen mogelijkheid te hebben om ze ooit te laten verwijderen."

Europese privacywaakhonden

NOYB heeft er bij de nationale privacywaakhonden van onder andere Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland op aangedrongen om met een spoedprocedure in actie te komen, voordat de techgigant er op 26 juni mee begint.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt niet bevoegd te zijn een onderzoek naar Meta te starten omdat de Europese hoofdvestiging van Meta in Ierland zit. Wel zal de Nederlandse waakhond de Ierse collega's om opheldering vragen.

De AP weet nog niet of een spoedprocedure nodig is. "Op dit moment heeft de AP onvoldoende informatie om dat te kunnen beoordelen", zegt de nationale privacywaakhond.

Europese Hof

NOYB zegt dat het Europese Hof van Justitie zich al in 2021 over deze kwestie heeft uitgesproken. Toen oordeelde het Hof dat Meta geen "legitiem belang" heeft om het recht op gegevensbescherming te schenden. "Het lijkt erop dat Meta de uitspraak van het Europese Hof van Justitie opnieuw schaamteloos negeert", stelt NOYB.

Meta verwerpt de aanklachten van NOYB. Volgens de techgigant traint het bedrijf AI-modellen alleen met publiekelijk beschikbare informatie.