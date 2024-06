Vierde test met megaraket SpaceX gelukt: Starship landt in zee

De vierde poging om een testvlucht in de ruimte te maken met Starship, de nieuwe megaraket van SpaceX, is succesvol verlopen. Na een geslaagde lancering in Texas kwam het ruimtevaartuig even voor 16.00 uur (Nederlandse tijd) neer in de Indische Oceaan. Zo'n zachte landing in zee was bij eerdere testvluchten niet gelukt.

SpaceX heeft grote plannen met Starship, die wordt gelanceerd met de krachtigste raket ooit gebouwd. Het nieuwe ruimteschip moet astronauten naar de maan kunnen brengen en in de toekomst zelfs naar Mars. NASA wil een aangepaste versie gebruiken als maanlander voor de eerste Artemis-missie. Het nieuwe transportsysteem moet ook satellieten in een baan om de aarde gaan brengen.