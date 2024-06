Waterhozen op de Noordzee, dit jaar wel erg vroeg

Voor de kust van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zijn waterhozen gesignaleerd. Dat gebeurt hier zo'n tien keer per jaar. Bijzonder is wel dat het nog vroeg in juni is. Meestal ontstaan ze pas in de tweede helft van de zomer en in het begin van het najaar.

Windhozen ontstaan boven land en waterhozen boven water. Voor een windhoos moet er veel wind staan, voor een waterhoos is dat geen vereiste. Dat een waterhoos gevuld is met water, is een misverstand. Hooguit kan door de harde wind opspattend water meegezogen worden.

"Waterhozen ontstaan boven de Noordzee, de Waddenzee af en toe ook boven het IJsselmeer", zegt NOS-weervrouw Roosmarijn Knol. "Zoiets ontstaat als we een heel groot temperatuurverschil hebben. De aarde en atmosfeer willen altijd naar een evenwicht. Het zeewater is nu best warm, maar we hebben met een heel koude bovenlucht te maken. Het niveau waarop we 0 graden bereiken ligt op 1500 m. Dat is voor de tijd van het jaar echt wel heel laag."