Hoefkens nieuwe trainer NAC, volgt naar Besiktas vertrokken Van Gastel op

NAC Breda gaat met Carl Hoefkens de eredivisie in. De 45-jarige Belg heeft in Breda een contract voor drie seizoenen getekend en is de opvolger van Jean-Paul van Gastel, die vorige week met de club promoveerde.

Hoefkens was voor het laatst werkzaam bij Standard Luik, waar hij vorig jaar op Oudejaarsavond werd ontslagen. Daarvoor werkte hij jarenlang bij Club Brugge, de club waarvoor hij als verdediger ruim 150 duels speelde.

"Hoefkens past perfect binnen de cultuur die NAC nastreeft", aldus technisch directeur Peter Maas in een verklaring op de clubwebsite. "Zijn toewijding aan topsport, innovatie en samenwerking maakt hem tot een ideaal uithangbord voor onze organisatie."

Van Gastel assistent in Turkije

Van Gastel ruilde het hoofdtrainerschap bij NAC deze week in voor de functie van assistent bij de Turkse topclub Besiktas, dat Giovanni van Bronckhorst woensdag presenteerde als nieuwe hoofdcoach.