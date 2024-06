AVROTROS: 'Deelname Eurovisie Songfestival volgend jaar niet zeker'

AVROTROS zegt er niet zeker van te zijn dat ze volgend jaar deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De omroep achter de Nederlandse inzending vindt dat er eerst "structurele aanpassingen" gedaan moeten worden aan het Songfestival, staat in een verklaring.

In diezelfde verklaring zegt AVROTROS deel te nemen aan het onderzoek dat is gestart door de organisatie van het Eurovisie Songfestival, de EBU. De organisatie gaat onderzoek doen naar klachten over de onveilige sfeer bij de afgelopen editie in Malmö.

Meerdere landen, waaronder Nederland, deden bij de EBU melding van een onveilige sfeer in de Malmö Arena. AVROTROS gaf geen details over dat gevoel van onveiligheid en over wat het precies veroorzaakte.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) sluit zich aan bij de kritiek van AVROTROS op EBU. "Het verbinden van verschillende landen via muziek zou bij het Eurovisie Songfestival centraal moeten staan. We ondersteunen de voorwaarden die AVROTROS stelt voor een eventuele volgende deelname."

Diskwalificatie Joost Klein

In de afgelopen weken ging het nog vaak over de editie in Malmö. Joost Klein werd namens Nederland gediskwalificeerd. Hij mocht niet optreden met zijn nummer Europapa, nadat een tv-medewerker van het Songfestival aangifte had gedaan van een incident achter de schermen.

Volgens omroep AVROTROS zou de artiest "een dreigende beweging" hebben gemaakt naar de vrouw, omdat zij hem tegen gemaakte afspraken in zou hebben gefilmd.

De EBU zei een zerotolerancebeleid te hebben voor ongewenst gedrag op het festival en zich hard te maken voor een veilige werksfeer. Volgens de organisatie paste het gedrag van Klein tegen een medewerker daar niet bij.