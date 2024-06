Websites politieke partijen aangevallen door hackers

Verschillende politieke partijen melden dat hun websites zijn aangevallen door hackers. De sites zijn of waren slecht bereikbaar door DDoS-aanvallen. Dat was hinderlijk voor kiezers die vandaag nog informatie wilden zoeken over kandidaten voor de Europese verkiezingen en hun standpunten.

Het CDA meldt op X: "Vanochtend was de CDA-website door een zware DDoS-aanval tijdelijk minder bereikbaar. Op verkiezingsdag beschouwen we dit als een aanval op vrije, democratische verkiezingen. We maken melding bij de relevante instanties."

Ook de sites van PVV en FvD lagen er tijdelijk uit. FvD-leider Baudet zegt dat "het hele team overuren werkt om de aanval af te slaan." Hij voegt er met een smiley aan toe: "Russen?"

Pro-Russisch hackers

De aanvallen zouden inderdaad uit die hoek kunnen komen, meldt het ANP, namelijk van de hackers van het pro-Russische Hacknet. "We gaan door met aanvallen op de websites van Nederland en hun partijen", schrijft de groep op Telegram.

Bij een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) worden computerservers bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de servers verstopt raken en geen ruimte meer hebben voor gewoon internetverkeer.