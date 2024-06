Vanavond op tv: EU-verkiezingen • MDMA bij PTSS-behandelingen • Spanningen Israël-Libanon lopen op

Spanningen tussen Israël en Libanon

De beschietingen tussen Hezbollah en het Israëlische leger worden alsmaar heftiger. Er worden grotere aanvallen uitgevoerd, met zwaardere wapens. De Israëlische premier Netanyahu voedde de vrees voor escalatie door te dreigen met een "zeer krachtige actie" in het noorden. Daarnaast zei de opperbevelhebber van het Israëlische leger gisteren dat "het punt is bereikt een beslissing te nemen" en dat het leger "klaar is een offensief uit te voeren".

Hoe groot is de kans dat Israël niet alleen in Gaza, maar ook in het noorden een grote oorlog gaat voeren? We vragen het Midden-Oostencorrespondent Nasrah Habiballah.