Dauphiné-etappe geneutraliseerd na massale valpartij, Kruijswijk in ambulance

De vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné is geneutraliseerd na een massale valpartij. Op twintig kilometer van de finish in Saint-Priest ging een groot deel van het peloton onderuit op een spekgladde afdaling.

Omdat er door de valpartij geen ambulance meer beschikbaar was voor het restant van de etappe besloot de organisatie de renners geneutraliseerd door te laten rijden naar de finish. Er wordt niet meer gekoerst en de etappe krijgt geen winnaar.

Tientallen renners lagen op het asfalt en in de berm. Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk, twee leden van de beoogde Tourselectie van Visma-Lease a Bike, hielden verwondingen over aan de valpartij en konden niet verder. Van Baarle kreeg mitella om, Kruijswijk stond weer op, maar werd vervolgens op een brancard een ziekenauto in gereden.