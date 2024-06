Tokio lanceert datingapp in wanhoopspoging om meer baby's te krijgen

Liefde vinden met hulp van de gemeente. Dat is de missie van de datingapp die de Japanse hoofdstad Tokio deze zomer lanceert voor haar inwoners. De app belooft alleenstaanden te koppelen aan hun perfecte partner.

Tokio doet dat om het lage geboortecijfer en het dalende aantal huwelijken op te krikken. Ook moet het een alternatief zijn voor commerciële datingapps, waarop het aantal oplichtingszaken flink toeneemt.

Tokio heeft meer dan 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de "Tokyo Futari Story" datingapp, die door een particulier bedrijf wordt gemaakt. Gebruikers moeten wel betalen voor de service: "We hopen dat deze app door zijn verbinding met de overheid een gevoel van veiligheid geeft", vertelt een lokale ambtenaar aan de krant Asahi Shimbun.

Laag geboortecijfer

Het aantal Japanners dat wil trouwen is scherp gedaald. In 2003 hadden bijna 6 op de 10 ongehuwde Japanners een huwelijkswens, in 2018 waren dat er nog maar 3 op de 10. Toen zei twee derde het prima te vinden om nooit in het huwelijksbootje te stappen.

Voor velen die wel willen trouwen, lijkt het huwelijk een verre droom. In een peiling in 2021 van de gemeente Tokio zei meer dan twee derde van de respondenten met een huwelijkswens niet actief op zoek te zijn naar een partner.

Financiële druk vanwege stijgende kosten van levensonderhoud en gebrek aan tijd om kinderen te verzorgen spelen een grote rol. De gevolgen zijn merkbaar in het landelijke geboortecijfer. Deze week maakte het Japanse Ministerie van Volksgezondheid bekend dat vorig jaar 727.227 baby's waren geboren, een laagterecord. Het is geen verassing, al sinds 2015 bereikt het land jaarlijks een nieuw dieptepunt.

Oplossingen van overheid

De nationale overheid en lagere overheden trekken van alles uit de kast om het geboortecijfer op te krikken. Kleinere gemeentes proberen jonge koppels te lokken met verhuissubsidies, terwijl grote steden als Kobe en Osaka experimenteren met gratis onderwijs en lunchprogramma's. Het helpt allemaal niets. De datingapp van de gemeente Tokio, de eerste in zijn soort, lijkt een wanhoopspoging.

Registeren gaat niet makkelijk. Gebruikers moeten eerst hun legitimatie overleggen en een reeks gegevens invullen, zoals inkomen (met belastingverklaring), werk, opleidingsniveau en lichaamslengte.

Na een controle worden de kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Pas daarna mogen ze zich registreren op de app. Volgens de gemeente is dit nodig om spamprofielen en nepgebruikers te voorkomen, een van de grootste problemen bij de datingapps die nu beschikbaar zijn op de markt.

Oppassen voor online liefde

De keuze voor een app komt niet uit de lucht vallen. Het aantal Japanners dat gebruik maakt van datingapps is sinds de coronapandemie flink toegenomen. In 2018 maakte 1 op de 10 gebruik van de apps gebruik, drie jaar later was dat verdubbeld. Volgens onderzoeksbureau Meiji Yasuda is inmiddels een kwart van de huwelijken in Japan het resultaat van een app.

Tegelijk stijgt het aantal oplichtingszaken. In 2023 werd in Japan bijna 20.000 mensen in totaal 290 miljoen euro ontfutseld via datingapps.

Recent werd nog een gevangenisstraf van negen jaar aan de 25-jarige "Sugar Baby Riri" opgelegd, nadat ze drie mannen had opgelicht voor meer dan een miljoen euro. De politie wist haar te vinden doordat ze zelf een handboek online plaatste waarin ze uitlegde hoe ze te werk was gegaan.

De Nationale Politie heeft een noodnummer en een gespecialiseerde afdeling in het leven geroepen om het stijgende aantal fraudezaken aan te pakken.

Voor Tokio is het reden om te hameren op het veiligheidsaspect van haar datingapp. "We hebben een grondig registratieproces om problemen voor gebruikers te voorkomen," vertelt een beleidsmedewerker aan publieke omroep NHK. "En zo willen we mensen de mogelijkheid te geven anderen te ontmoeten."