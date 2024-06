Alarmsysteem moet sabotage van gasleidingen en stroomkabels op Noordzee opsporen

Reeks recente incidenten

Energiesabotage is meer dan theorie, als we een recente incidenten in Europese wateren op een rijtje zetten. In 2021, 2022 en 2023 zijn rond Noorwegen, Finland en Estland communicatiekabels en gasleidingen beschadigd na verdachte vaarbewegingen van (Russische) en schepen, en dit jaar werden in de Rode Zee vier kabels doorgeknipt, vermoedelijk door de Houthi-rebellen. Dan waren er nog de onderzeese explosies van de Nordstream-gasleidingen in de Oostzee, in september 2022.

Als ook de Noorse gasleidingen naar Europa gesaboteerd zouden worden, zouden we in een directe energiecrisis zitten, zeiden experts eerder tegen de NOS - een risico waar Nederland zich volgens hen tegen zou moeten wapenen met extra energievoorraden en snellere verduurzaming. Onlangs werden bij toeval explosieven gevonden bij een oliepijpleiding in Duitsland - en ook die vondst past in een patroon.