Scholz wil criminele Afghanen en Syriërs terugsturen na aanslag Mannheim

Duitslandcorrespondent Chiem Balduk:

"De druk op Scholz om iets te doen werd na de aanval in Mannheim groot, ook vanuit de coalitie en zijn eigen partij de SPD. Al snel bleek namelijk dat de vermoedelijke dader een 25-jarige Afghaan is die al tien jaar in Duitsland woont en nu niet kan worden uitgezet.

Het idee van Scholz om mensen terug te sturen is ingewikkeld om uit te voeren omdat het om oorlogsgebieden gaat. In het geval van Afghanistan is Duitsland in 2021 gestopt met uitzetten, na de machtsovername door de Taliban. Duitsland probeert nu onderhandelingen te starten met de buurlanden, om te kijken of de veroordeelde criminelen daarnaartoe kunnen. Waarschijnlijk wordt dezelfde route bewandeld bij Syrië, maar die plannen zijn nog niet concreet.

Voor de rechtse oppositie gaan de plannen trouwens niet ver genoeg. Volgens CDU-leider Merz kunnen uitgewezen Afghanen ook naar Afghanistan zelf worden uitgezet, omdat Duitsland immers ook ontwikkelingshulp naar het land overmaakt."