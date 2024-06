Aanhangwagen schiet los en boort zich in lijnbus, twee gewonden

In Sommelsdijk is vanochtend een aanhanger die achter een auto hing losgeschoten en in een bus gereden. Twee mensen raakten gewond.

Hoe het ongeluk op Goeree-Overflakkee heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De aanhanger is vermoedelijk op een kruispunt losgeschoten. Het koppelgedeelte van de aanhangwagen ging vervolgens door een raam van de bus.

Er zaten meerdere mensen in de bus, zegt een woordvoerder van de politie tegen de regionale Rijnmond. De twee gewonden waren allebei passagier in de bus. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op de aanhanger lagen matten met bewapeningsgaas, dat in de bouw onder meer wordt gebruikt in beton. De politie heeft de bestuurder van de auto verhoord en doet onderzoek naar de toedracht.