Kees Vierhouten, eigenaar Go Ahead Eagles, overleden

Kees Vierhouten, grootaandeelhouder van voetbalclub Go Ahead Eagles, is woensdagavond plotseling overleden aan een hartinfarct. De ondernemer uit Ermelo is 51 jaar geworden.

"Geschokt en verbijsterd heeft Go Ahead Eagles dit nieuws vandaag ontvangen", aldus de club in een verklaring op de eigen website.

"In de eerste plaats wil Go Ahead Eagles zijn vrouw Mirjam, en zijn kinderen Harm, Vin, Evi en Louise en alle andere nabestaanden veel steun wensen met dit heftige verlies."

Negentig procent

Vierhouten kreeg in 2021 negentig procent van de aandelen van de club in handen, die hij kocht van huidig Ajax-directeur Alex Kroes.

Vierhouten was als eigenaar van de Vierhouten Groep uit Ermelo succesvol ondernemer. Zijn onderneming bestaat uit in totaal twaalf bedrijven, die zich bezighouden met verpakkingen, opslag en transport. Een van die bedrijven was ook enige tijd hoofdsponsor van Go Ahead.