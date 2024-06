Rechter wijst eisen Greenpeace over snellere stikstofreductie af

De rechter gaat niet mee in de eisen van Greenpeace voor een snellere stikstofreductie. De rechtbank in Den Haag heeft alle vorderingen afgewezen. Wel is de rechter kritisch over de voortgang die de overheid tot nu toe heeft geboekt in het terugdringen van de stikstofneerslag.

Greenpeace had een kort geding aangespannen tegen de Staat, daarmee wilde het via de rechter afdwingen dat de overheid een plan van aanpak maakt om de stikstofneerslag sneller naar beneden te brengen. Uiterlijk in 2040 zou deze op nul moeten uitkomen, dat is tien jaar eerder dan de overheid nu heeft vastgesteld in de klimaatdoelen.

De overheid vindt dat de milieuorganisatie te snel wil en geen oog heeft voor andere belangen zoals de economie en werkgelegenheid. Het zou een "ontwrichtende werking" hebben op de samenleving. De landsadvocaat pleitte in april op de zitting van deze zaak al dat de overheid juist goed op weg is met het verlagen van de uitstoot, maar dat tegenzat dat de natuur stikstofgevoeliger blijkt te zijn.

De rechter zegt dat in deze zaak wel duidelijk is geworden dat de stikstofgevoelige natuur "in slechte staat is" en dat het huidige stikstofbeleid "er niet toe zal leiden dat de stikstofdepositie in de meest kwetsbare habitats op korte termijn tot een verantwoord niveau wordt teruggebracht". Hij noemt de zorgen van Greenpeace dan ook begrijpelijk, maar dat heeft niet tot een andere uitkomst geleid.

Bodemprocedure

Er loopt ook nog een bodemprocedure over hetzelfde onderwerp. Deze zal in november dit jaar behandeld worden. Daarin wordt de stikstofzaak uitgebreider behandeld, waardoor het langer duurt. Greenpeace besloot daarom ook een kort geding aan te spannen. "Wachten op de uitspraak in de bodemprocedure is voor de meest kwetsbare natuur te laat", schreef Greenpeace eerder.

