Voormalig NBA-basketballer Budinger als beachvolleyballer naar Olympische Spelen

"Dit was altijd het plan", zei Budinger in 2019. "Beachvolleybal spelen als het basketbal voorbij was."

Budinger maakte zijn debuut in het professionele circuit met Sean Rosenthal als partner, speelde daarna nog samen met Casey Patterson en vormt sinds 2023 een duo met de 34-jarige Evans.

Twee Amerikaanse koppels

Per land mogen in het beachvolleybal maar twee koppels naar de Spelen. Budinger en Evans verzekerden zich van een ticket voor Parijs, ondanks dat ze in Ostrava in de kwalificatieronde verloren.

Omdat landgenoten Trevor Crabb en Theo Brunner in de poulefase bleven steken, wisten zij Budinger en Evans niet te passeren op de wereldranglijst. Het andere Amerikaanse duo dat naar Parijs gaat wordt gevormd door Miles Partain en Andy Benesh.