Advocaat begint WK-kwalificatie met Curaçao met zege, ook Vaessen wint met Suriname

Onder leiding van Dick Advocaat is Curaçao de kwalificatie voor het WK voetbal van 2026 goed begonnen. De Nederlandse bondscoach zag zijn ploeg met 4-1 winnen van Barbados.

Ook Etienne Vaessen kende met Suriname een veelbelovende start. Met de doelman van RKC onder de lat was Suriname met 4-1 te sterk voor Saint Vincent en de Grenadines.

Uitblinker voor Curaçao in de overtuigende zege op Barbados was Rangelo Janga. De 32-jarige oud-spits van onder meer NEC en Excelsior maakte drie van de vier doelpunten.

Debuut Brenet

Advocaat liet in zijn eerste officiële wedstrijd als bondscoach van Curaçao verdediger Joshua Brenet debuteren. De voormalig speler van FC Twente en PSV kreeg vorige maand toestemming van wereldvoetbalbond FIFA om uit te komen voor Curaçao.

Brenet had eerder in 2016 twee keer voor het Nederlandse team gespeeld. De 30-jarige verdediger werd eerder dit jaar door FC Twente ontslagen, nadat hij tot een celstraf van een maand was veroordeeld voor twee keer rijden zonder rijbewijs.