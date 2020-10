'Verdachte opgepakt voor neerschieten Grieks-orthodoxe priester in Lyon'

De politie in Frankrijk heeft vanavond een verdachte aangehouden in verband neerschieten van een Grieks-orthodoxe priester vanmiddag in Lyon. Dat melden Franse media. Het is onduidelijk of de opgepakte verdachte als de dader wordt gezien.

De priester werd neergeschoten toen hij rond 16.00 uur zijn kerk afsloot. Hij zou in levensgevaar zijn. Nieuwszender BFMTV meldt dat de priester door zeker twee kogels is geraakt. De priester kon nog vertellen dat hij de schutter niet kende. De man wist weg te komen. De politie opende de jacht op hem.

Het Franse OM zegt vooralsnog enkel poging tot moord te onderzoeken, maar benadrukt dat alle opties op tafel liggen en dat er nauw contact is met de anti-terreurafdeling. Burgemeester Doucet van Lyon zegt dat er nog niets bekend is over het motief. "Laten we voorzichtig zijn", twittert hij.