Zuid-Koreanen sturen opnieuw ballonnen met propagandaflyers naar Noord-Korea

Zuid-Koreaanse activisten hebben naar eigen zeggen weer ballonnen met propagandaflyers naar Noord-Korea gestuurd. Daarmee negeren ze de waarschuwing van Noord-Korea, dat dreigde bij nieuwe acties weer poepballonnen op te laten.

De activisten hebben behalve 200.000 pamfletten ook K-pop en Amerikaanse dollars in de ballonnen gestopt. Dat is allemaal tegen het zere been van het Noord-Koreaanse regime. De 26 miljoen Noord-Koreanen hebben geen toegang tot buitenlandse nieuwsbronnen of andere informatie.

Treitercampagnes van beide landen zijn van alle tijden. Deze actie is het werk van de Noord-Koreaanse vluchteling Park Sang-hak, die al ballonnen oplaat sinds 2007. Maar de laatste tijd is de spanning tussen de rivaliserende landen weer opgelopen. Noord-Korea besloot vorige week om duizenden ballonnen met afval en soms ook uitwerpselen de grens over te sturen.

De onsmakelijke actie hield Zuid-Korea dagenlang in zijn greep: