Nederland trapt Europese verkiezingen af, samen met Estland

Gisteravond gingen de lijsttrekkers van negen partijen bij de NOS met elkaar in debat. Ze debatteerden over tal van onderwerpen waar Europa een belangrijke rol in speelt, zoals internationale veiligheid, migratie, landbouw en klimaat. Maar met een nieuw Nederlands kabinet in aantocht ging het ook veel over de Haagse politiek en de Europese plannen van de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB.

Nu is het dus aan de kiezer. Er wordt vandaag met spanning gekeken naar de opkomst, die doorgaans veel lager is dan bij andere verkiezingen. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 kwam ruim 41 procent van de kiesgerechtigden naar het stemhokje. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was dat bijna 78 procent.

In deze video leggen we uit hoe het Europees Parlement in elkaar steekt: