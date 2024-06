EK atletiek: voor toppers een tussenstap naar Parijs, voor anderen een hoofddoel

De kans is in ieder geval bijzonder groot dat de Nederlandse atletiekploeg bij de Europese kampioenschappen afscheid neemt van de hatelijke nul in Stadio Olimpico in Rome.

Drie keer eerder streek een oranje-afvaardiging in het monumentale stadion neer voor een atletiekevenement, maar zowel bij de Olympische Spelen in 1960, de EK in 1974 als bij de WK in 1987 slaagden de Nederlandse atleten er in Rome niet in eremetaal mee naar huis te nemen.

Medaillekandidaten

Met de nagenoeg onverslaanbare Bol in de selectie zou het wel heel vreemd moeten lopen wil de ploeg Rome komende week opnieuw zonder medailles verlaten.

"Hier zitten zeker medaillekandidaten bij, behoorlijk wat zelfs", stelt technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie bij de presentatie van de flinke EK-ploeg, die uit liefst 59 atleten bestaat. "Het is eigenlijk koffiedik kijken, maar ook weer niet. We gaan zeker medailles meenemen."