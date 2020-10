Deadline na deadline wordt gemist bij de brexit, hoe zit dat?

Premier Johnson - EPA

31 oktober, op deze datum had er een brexit-deal moeten liggen. Althans, dat was de boodschap de afgelopen weken. Zo zouden alle Europese leiders en het Europees Parlement de tijd hebben om het akkoord te behandelen voordat de Britten op 31 december definitief de banden met de Europese Unie verbreken. Maar er is vandaag nog altijd geen overeenkomst. En dit is niet de eerste deadline die gemist is. "Johnson heeft eerder ook de deadline van 15 oktober genoemd", vertelt correspondent Tim de Wit. "Als er dan geen akkoord zou zijn, verwachtte hij geen akkoord meer en zou hij de onderhandelingen stopzetten." Ook die deadline werd niet gehaald. Ergens in september had er al een keer een handelsdeal moeten liggen, maar ook dat bleek onhaalbaar. "Maar op dit moment heeft ook dat nog geen echte consequenties", zegt EU-correspondent Bert van Slooten.

De enige datum die wel wettelijk is vastgelegd is 31 december. Dan breken de Britten definitief met de Europese Unie. Het is aan onderhandelaars Barnier (EU) en Frost (VK) om het voor die tijd eens te worden over de toekomstige relatie tussen beide partijen. Vertalingen in alle 25 talen Volgens Van Slooten hopen EU-leiders en het Europees Parlement zich in december over een eventuele deal te kunnen buigen. Dat is nog wel een karwei, want de EU is een gemeenschap met 25 talen. "De uiteindelijke teksten zullen in het Engels worden opgesteld, maar zullen voor het parlement in alle 25 talen vertaald moeten worden. Die vertalingen luisteren heel nauw", legt Van Slooten uit. "In alle talen moet de tekst precies hetzelfde betekenen, ruimte voor interpretatie mag er niet zijn." Pas als dat gebeurd is kan het Europees Parlement de deal bestuderen. Zo'n 80 tot 90 procent is al uitonderhandeld, denkt Van Slooten. Wel zijn er nog altijd twee hardnekkige knelpunten in de onderhandelingen. "Vissers uit verschillende EU-landen willen na de brexit dezelfde toegang hebben tot de Britse wateren als nu, maar dat vinden de Britten onbespreekbaar." Daarnaast is het gelijke speelveld van regels om oneerlijke concurrentie te voorkomen een knelpunt. "De EU zegt: als jullie toegang willen houden tot onze markt, moeten jullie al onze regels volgen. Dat willen de Britten niet."

Verkiezingen in de VS Johnson kijkt met grote belangstelling naar de verkiezingen in de VS. Wie daar wint, maakt nogal wat uit voor de Britten. De Britse premier wil graag een handelsdeal met de VS sluiten. Hij ziet dat als een van de hoofdprijzen van brexit en Donald Trump lijkt een goede onderhandelingspartner. De Amerikaanse president is een groot voorstander van de brexit en heeft niet veel met de EU. Maar hij staat wel bekend als een harde onderhandelaar, eentje die het onderste uit de kan zal halen. Hij zal zeker kijken naar de omvang van de Britse economie in vergelijking met die van de VS en op basis daarvan zijn conclusies trekken. De Amerikanen zullen in onderhandelingen altijd de bovenliggende partij zijn. Als Joe Biden wint wordt het voor Johnson allemaal wat gecompliceerder. Biden - zelf van Ierse afkomst - is tegen de brexit. Hij was zelf zijdelings betrokken bij de Goede Vrijdag-akkoorden en hij was verontwaardigd toen Johnson een omstreden wetsvoorstel indiende waarmee hij een bom legde onder de afspraken die gemaakt zijn met de EU over Noord-Ierland. Mocht die wet er komen, dan zal er wat Biden betreft geen handelsdeal tussen de VS en het VK komen.