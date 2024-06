Ambtenaren gebruiken onveilig vergaderprogramma: 'Data waardevol voor spionnen'

Bij vergaderingen van Duitse ambtenaren lukte het Wolfanger daadwerkelijk in de vergadering te komen. "Ik nam deel aan een vergadering van de SPD, de Sociaaldemocratische Partij, en ze hadden niet eens door dat ik er was."

Bij Nederlandse vergaderingen heeft ze dit niet geprobeerd, maar ze wist wel informatie over de vergaderingen te verzamelen die normaal gesproken niet openbaar zou mogen zijn. "Bijvoorbeeld de titel van de vergadering, wat er werd besproken, wie er aan deelnamen, hoe lang het overleg duurde."

Waardevol

Op het eerste oog lijken het misschien onschuldige gegevens, maar voor criminelen of buitenlandse inlichtingendiensten kan het zeer waardevolle data zijn, schetst Wolfanger. "Op basis van die duizenden vergaderingen kun je analyseren wie met wie praat, hoe vaak zij met elkaar praten en waarover. Dat is metadata die heel interessant kan zijn voor spionnen en criminelen."

Om de data te verzamelen, hoefde Wolfanger niets te hacken. Ze legt uit dat de url's van de Webex-vergaderingen makkelijk te vinden waren. "En door alleen een cijfer aan de url toe te voegen, kon je daaropvolgende vergaderingen ook vinden. Het is echt een basale regel in cybersecurity dat dit niet moet kunnen."

Wachtwoord

In Duitsland lukte het dus ook om aan te haken bij sommige vergaderingen. Een wachtwoord was daarvoor niet nodig. In Nederland is dat wel het geval, zegt cybersecurity-deskundige Inge Bryan. "De Nederlandse overheid gebruikt al lang Webex en in de standaardinstellingen zitten daar wachtwoorden op. In Duitsland is dat niet zo."

Journalist Wolfanger heeft de Nederlandse overheid zelf geïnformeerd over het datalek. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Digitale Zaken) zegt teleurgesteld te zijn dat Cisco de Nederlandse overheid niets heeft gezegd. "We hebben hen gevraagd hier morgen op het ministerie uit te komen leggen wat er precies is gebeurd en wat voor gegevens naar buiten kunnen zijn gekomen."

Deskundige Bryan snapt de boosheid van Van Huffelen. "Er zijn in de afgelopen jaren verschillende dingen naar boven gekomen over dit soort vergaderplatforms. Ik kan me voorstellen dat ze niet bij het eerste probleem meteen wisselen van diensteverlener, maar ik begrijp ook dat ze willen weten wat er nu precies is gebeurd en dan opnieuw een afweging maken."

Gevoelige informatie

Volgens Van Huffelen wordt er in Webex-vergaderingen nooit over zeer gevoelige informatie gesproken, maar Nieuwsuur hoort van bronnen dat dat wel degelijk gebeurt. Zo zouden besprekingen over economisch gevoelige zaken, zoals steun voor ASML of de krimp van Schiphol, via Webex hebben plaatsgevonden. Maar ook onderhandelingen met andere landen over asiel.

In een schriftelijke reactie laat Cisco aan Nieuwsuur weten inmiddels actie te hebben ondernomen. Ook Van Huffelen zegt dat het lek inmiddels is gedicht en dat de ministeries gewoon blijven videovergaderen. "Omdat dat past bij de nieuwe manier van werken."