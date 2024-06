Eerste menselijke sterfgeval door vogelgriepvariant H5N2 gemeld in Mexico

Een Mexicaanse man is overleden aan een variant van de vogelgriep die nog niet eerder was vastgesteld bij mensen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het is niet duidelijk hoe de man geïnfecteerd is geraakt met het virus. De VN-instantie wijst erop dat de H5N2-variant al wel was aangetroffen bij Mexicaans pluimvee.

De gezondheidsautoriteiten in Mexico brachten de dood van de 59-jarige man onder de aandacht bij de WHO. De man bleek bij zijn overlijden besmet met het virus, maar was zover bekend niet recent in contact gekomen met pluimvee of andere dieren.

Volgens familieleden was de man om andere redenen al aan bed gebonden, maar kreeg hij in april last van koorts, kortademigheid en diarree. Diezelfde maand overleed hij in een ziekenhuis in Mexico-Stad. Het ministerie van Gezondheid in het land schrijft in een verklaring dat de man onderliggende aandoeningen had, zoals chronisch nierfalen, diabetes en een hoge bloeddruk.

Van mens op mens

Het risico op een besmetting met de vogelgriepvariant is klein, zegt de WHO. Het virus is niet aangetroffen bij mensen die thuis en in het ziekenhuis met de man in contact zijn geweest. Wel is de variant op drie plekken in regio's nabij Mexico-Stad aangetroffen bij pluimvee.

Er zijn talrijke vogelgriepvarianten met uiteenlopende effecten. De variant waaraan de Mexicaanse man is overleden is een andere dan die eerder dit jaar bij Amerikaans vee is vastgesteld. Met die H5N1-variant raakten drie boeren besmet, met milde klachten tot gevolg.

Andere varianten van de vogelgriep bleken juist dodelijk voor de mens. Zo overleden in China 18 mensen tijdens een uitbraak van het H5N6-virus in 2021, blijkt uit cijfers van de US Centers for Disease Control and Prevention. Gezondheidsexperts houden wereldwijd nauwlettend in de gaten of er nieuwe varianten opduiken die zich snel onder mensen kunnen verspreiden.