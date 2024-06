Miljoenensubsidie voor bestrijding exotische waterplanten in Overijssel

Dat leeghalen van de bodem is duur en arbeidsintensief en gebeurde daarom tot nu toe alleen op kleine schaal. Nu is een Europese subsidie van 4,3 miljoen euro toegekend, waardoor het op grotere schaal kan gebeuren.

De subsidie is bedoeld voor het bestrijden en beheersen van exotische waterplanten gedurende de komende vijf jaar, met speciaal materieel. Jaarlijks worden twee 'harkrondes' uitgevoerd, waarbij de ongewenste planten worden weggehaald uit het water. Dat wordt aangevuld met handmatige verwijdering van de planten.

Aquaria

In Nederland wordt het ongelijkbladig vederkruid gebruikt als zuurstofplantje in aquaria. Het is dus gewoon bij het tuincentrum te koop. Toch zitten de plantjes niet alleen meer in vissenkommen, verzucht De Jong. "Waarschijnlijk laten mensen hun aquarium leeglopen in de sloot achter het huis. Ze zien geen probleem, maar zo komt de exoot in beschermde wateren terecht. Deze plantjes kunnen zich razendsnel verspreiden."

Ze hebben geen natuurlijke vijand en verstoren het evenwicht in de Nederlandse wateren. Planten worden verdrongen en dieren die daarvan afhankelijk waren raken in de war. "Normaal vind je hier krabbenscheer", zegt De Jong, wijzend op het water in De Wieden. "Daarop zet de groene glazenmaker, een bijzondere soort libel, zijn eitjes af. Maar die libel gaat hier nu niet groeien."