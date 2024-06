Poetin spreekt met westerse media, 'gebruik Duitse wapens gevaarlijke stap'

De Russische president Poetin heeft voor het eerst sinds de inval in Oekraïne uitgebreid vragen beantwoord van westerse journalisten. Hij deed dat in het hoofdkantoor van Gazprom in Sint-Petersburg. In die stad vindt momenteel het International Economic Forum plaats, een jaarlijks Russisch evenement bedoeld om buitenlands kapitaal aan te trekken.

In het interview noemde Poetin het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied een "gevaarlijke stap". "Als ze nu raketten gebruiken om faciliteiten op Russisch grondgebied aan te vallen, zal dat de Russisch-Duitse betrekkingen volledig verpesten", zei hij. "Rusland zou op zijn beurt langeafstandswapens aan anderen kunnen leveren om westerse doelen aan te vallen", zei hij later.

Afgelopen week gaf Duitsland Oekraïne toestemming voor het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Een dag eerder werd bekend dat ook de Amerikaanse president Biden Oekraïne in het geheim toestemming had gegeven voor het gebruik van Amerikaanse wapens op Russisch grondgebied. In beide gevallen gaat het alleen om Russische doelen in de buurt van de Oekraïense stad Charkiv, die dicht bij de Russische grens ligt.

Het Oekraïense leger heeft ten noorden van die stad een tegenaanval ingezet. Experts achten het waarschijnlijk dat daarbij westerse wapens zijn gebruikt.

'Uitslag verkiezingen VS geen invloed op relatie'

Poetin sprak ook over de mogelijke invloed van de Amerikaanse verkiezingsuitslag op de relatie tussen de twee grootmachten. In november vinden de presidentsverkiezingen plaats in de VS.

De Russische president zei te verwachten dat er weinig zal veranderen in de relatie tussen Rusland en de VS, ongeacht of Joe Biden of Donald Trump als winnaar uit de bus komt. "We zullen samenwerken met elke president die het Amerikaanse volk kiest."