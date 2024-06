Oranje-opponent Frankrijk worstelt zich langs Luxemburg, Eriksen toont EK-vorm

Frankrijk, de op papier zwaarste tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK voetbal, heeft woensdagavond een oefenwedstrijd tegen Luxemburg met 3-0 gewonnen.

Ook EK-gangers België, Denemarken en Spanje wonnen hun oefenduels van respectievelijk Montenegro (2-0), Zweden (2-1) en Andorra (5-0).

Zoekende Fransen

Voor de Fransen was het constant zoeken naar een opening in de handbalverdediging van Luxemburg. En dus speelde de formatie van bondscoach Didier Deschamps met vier aanvallers in dit vriendschappelijke onderonsje: Kylian Mbappé natuurlijk, Marcus Thuram, Antoine Griezmann en Randal Kolo Muani.

Toch leverde dat lang weinig op. Pas in 43ste minuut was het raak. Muani scoorde na een voorzet van Mbappé.

Invaller Jonathan Clauss, vleugelverdediger van Olympique Marseille, maakte in de tweede helft van afstand de 2-0 via de onderkant van de lat. Mbappé tekende vlak voor tijd op knappe wijze ook nog voor een derde treffer.

Zondag spelen de Fransen nog vriendschappelijk tegen Canada. Daarna voetbalt het land op het EK tegen Oostenrijk, Nederland en Polen. Op vrijdag 21 juni wacht het duel met Oranje.