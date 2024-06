Eriksen toont vorm vlak voor EK en bezorgt Denemarken winst op Zweden

Maar even later was het alweer gelijk. Spits Alexander Isak nam de bal goed aan voor zijn linker en schoot in de verre hoek de 1-1 binnen.

Ondanks kansen over en weer leken de nationale elftallen af te stevenen op een gelijkspel. Tot oud-Ajacied Eriksen in de 85ste minuut naar de rand van de zestien dribbelde en de bal mooi in de hoek krulde. De Zweedse doelman Robin Olsen was kansloos.

De 32-jarige middenvelder van Manchester United toont zo goede vorm in aanloop naar het EK. Uitgerekend drie jaar na zijn hartstilstand op het vorige EK, tijdens een wedstrijd tegen Finland.

In de blessuretijd kreeg invaller Morten Hjulmand een klaterend applaus van het Deense publiek toen hij met een mooie sliding een honderd procent kans voor de voeten van Emil Holm wegtikte. De aanvaller liep vrij op de Deense keeper af.