Eerste D-Day-herdenkingen in VK en Frankrijk, tranen bij Britse koningin Camilla

Ook in Frankrijk waren er vandaag ceremonies. Bijvoorbeeld bij de beroemde Pegasusbrug over het Kanaal van Caen, die in de nacht van 5 op 6 juni door een Britse luchtlandingseenheid werd ingenomen. Met die inname, kort na middernacht, was D-Day feitelijk begonnen.

"Ik voel me fysiek top. Meer geluk kan ik niet hebben. En dan sta ook nog eens hier iets te vieren op de Pegasusbrug", zei de 101-jarige Jake Larson bij de ceremonie. Daarna dankte hij alle aanwezigen. Larson landde op Omaha Beach, het invasiestrand waar op D-Day met afstand de meeste van de bevestigde 4400 doden aan geallieerde zijde vielen.

Macron noemt Saint-Lô 'martelaarstad'

Verder gaf de Franse president Macron een toespraak in Saint-Lô. Die plaats werd nagenoeg volledig verwoest in de strijd, omdat het een belangrijke hub was voor de Duitsers in de aanvoer van troepen en materieel. Er vielen tal van burgerdoden bij de gevechten om de stad, onder meer door geallieerde bombardementen.

Macron sprak over die bombardementen, die volgens hem tachtig jaar later "met helderheid en kracht onder ogen gezien moeten worden". Macron: "In Normandië, en ook op andere plekken in ons land. Zonder iets te bedekken, maar ook zonder verwarring. Want de inwoners van Saint-Lô hebben nooit haat of wrok vermengd met hun verdriet."

De president omschreef Saint-Lô als "martelaarstad, opgeofferd voor een vrij Frankijk".